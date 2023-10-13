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        Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili taraftar Münevver Taflan'ın doğum gününü kutladı

        Trabzonspor Kulübü, kentte bordo-mavili takıma sevgisiyle tanınan Münevver Taflan'ın 60'ıncı doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:16
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        Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili taraftar Münevver Taflan'ın doğum gününü kutladı
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        Trabzonspor Kulübü, kentte bordo-mavili takıma sevgisiyle tanınan Münevver Taflan'ın 60'ıncı doğum gününü kutladı.

        Kent sakinlerinin yanı sıra spor camiasınca da tanınan Taflan'a özel, bordo-mavili formasıyla her gün oturduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde yaptırılan bankta, kulüp tarafından sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Tamari Tatuashvili ve oyunculardan Nevcan Keleş, üzerinde "Mutlu yıllar Münevver" yazan pastayı Taflan'a getirdi.

        Doğum günü sürprizi karşısında duygulanan Taflan, bordo-mavili pastadaki mumları üfledi.

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Basın Danışmanı Murat Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını söyledi.

        Taşkın, Trabzonspor'un şehir için bir kimlik olduğunu dile getirerek, "Kimliğin önemli parçalarından birisi de bana göre Münevver'dir. Münevver'i Trabzon'da tanımayan, bilmeyen yoktur. Aslında sadece Trabzon'da değil, uluslararası alanda da Münevver'i tanıyanlar var, onun için bizim tüm değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Münevver de bunlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

        Münevver Taflan'ın 5 şampiyonluk gördüğünü aktaran Taşkın, "İnşallah bundan sonra da 5 şampiyonluk daha görecek. Hepimiz Trabzonsporlu olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Taflan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Yıllardır Trabzonspor'u takip ettim, 5 defa şampiyonluk gördüm, Trabzonsporlu olduğum için ve kulüp doğum günümü kutladığı için çok mutluyum, Allah razı olsun." dedi.

        Kulüp tarafından Taflan'a isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması ve montu hediye edildi.

        Taflan'ın doğum gününe caddedeki esnaf ve vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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