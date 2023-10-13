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        Trabzon'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

        Trabzon'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:43
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        Trabzon'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
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        Trabzon'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaşüstü Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan elektrik ustası Eyüp İnan (44), asansör boşluğuna düştü.

        Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede 2 çocuk babası İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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