Trabzon'da Filistinlilere destek için gösteri yapıldı
Trabzon'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Trabzon'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.
İHH Trabzon İl Başkanlığı öncülüğünde Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde yapılan gösteriye çeşitli dernek ve sendika üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, burada abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak pankart açtı.
Okunan duaların ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu yapan katılımcılar, şehir turunu Meydan Parkı'nda sonlandırdı.