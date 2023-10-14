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        Trabzon'da bir evde yapılan aramada bandrolsüz sigara, makaron ve kaçak tütün ele geçirildi

        Trabzon'da, kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda, 23 bin 800 bandrolsüz sigara, 48 bin 600 boş makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:21
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        Trabzon'da bir evde yapılan aramada bandrolsüz sigara, makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
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        Trabzon'da, kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve düzenlenen operasyonda, 23 bin 800 bandrolsüz sigara, 48 bin 600 boş makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde, A.M'nin (49) evinde kaçak sigara imalathanesi kurduğu ve ürettiği sigaraları piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti.

        Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, jandarma tütün ve çay arama tespit köpeği "Payda"nın da katıldığı aramalarda, otomatik sigara doldurma makinesi, 23 bin 800 bandrolsüz sigara, 48 bin 600 boş makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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