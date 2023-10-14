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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:30
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ilk bölümde pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2'yle devam eden idman, sonuçlandırma çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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