Trabzon'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Trabzon'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları (STK) mensupları ve vatandaşlar, Filistin'e destek için gösteri yaptı.

Kent Meydanı'nda toplanan Trabzon Sivil İnisitayifi üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve pankartlarla, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Grup adına konuşan Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Mehmet Kara, İsrail'in 75-80 yıldır Filistin topraklarında katliam yaptığını söyledi.

Filistin'in yanında olduklarını ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Bizim tarafımız belli. Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Çünkü biz insanız ve insanlık adaleti tutup kaldıracak, zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. Kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi elbette yerle yeksan olacak. Kahrolsun İsrail, kahrolsun İsrail'i destekleyen emperyalizm, Yaşasın adalet, yaşasın insanlık, yaşasın özgür Filistin."

Kara'nın konuşmasının ardından Filistin lehine sloganlar atan gruptakiler dağıldı.

Gösteriye, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çeşitli STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.