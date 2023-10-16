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        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:04
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        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra maça çıkacak
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak.

        Geçen sezonun 24. haftasında evinde HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada yer almasının ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, eski takımıyla yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşamaya hazırlanıyor.

        Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'yla 2021-2022 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada seizonu tamamlayan Karadeniz ekibi, 7. şampiyonluğuna ulaştı.

        Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        Bordo-mavili ekip, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında toplam 116 resmi karşılaşmaya çıkarken, 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.

        - İlk gelişinde takımı çıkışa geçirmişti

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk göreve geldiği dönemde önemli bir çıkış yakalayarak dikkati çekti.

        Ligde 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

        Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp, 6 puanla 17. sırada yer aldı.

        Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

        Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligde dördüncü sıraya tırmanarak Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

        - Galibiyetle başlamıştı

        Abdullah Avcı, ilk döneminde sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavili takımdaki görevine galibiyetle başlamıştı.

        Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti.

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