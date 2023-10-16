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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı

        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:50
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı
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        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 13-15 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

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