Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Giriş: 16.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:55
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda teknik ısınmanın ardından ayak tenisi oynandı.
Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 18 Ekim Çarşamba günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.