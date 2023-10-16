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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı ücreti KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, boş sözleşmeye imza atan teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve deneyimli teknik adamın bu sezon için 40 milyon lira garanti ücret alacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:22
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı ücreti KAP'a bildirdi
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        Trabzonspor, boş sözleşmeye imza atan teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve deneyimli teknik adamın bu sezon için 40 milyon lira garanti ücret alacağını açıkladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğüne getirilen Sayın Abdullah Mucib Avcı ile kulübümüz arasında imzalanacak sözleşmenin mali şartlarının, Sayın Avcı tarafından yönetim kurulumuza bırakılması dolayısı ile durumu değerlendiren yönetim kurulumuz, ilgili sözleşmenin mali şartlarının şu şekilde olmasına karar vermiştir. Sayın Avcı'ya 2023-2024 sezonu için 40 milyon lira garanti ücret ödenmesine, 2024-2025 sezonu garanti ücreti olarak, bir önceki sezon ödenen ücrete yüzde 50 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutarın ödenmesine karar verilmiştir."

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