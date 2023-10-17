Trabzon'da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı tanıtıldı Trabzon'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı"nın (NEET PRO) tanıtımı yapıldı.

Trabzon'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı"nın (NEET PRO) tanıtımı yapıldı.

Kentte bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Ömer Şahin, projeye özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Projenin amacına ulaşacağına inandığını dile getiren Şahin, "Trabzon Valiliği olarak biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu projeye emek sağlayan bütün kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da gençlere eğitimde ve istihdamda karşılaştığı zorlukları aşmalarında yardımcı olmak, kariyer fırsatları sunmak ve işgücü piyasasına daha bilinçli katılmalarını sağlamak adına hayata geçirilen projenin hem gençlerin geleceğini parlaklaştıracağını hem de bölgenin ekonomik rekabetçiliğine katkıda bulunacağını belirtti.

Projenin, 15-29 yaş arasındaki toplam 60 genç için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Çuvalcı, "Mesleki, genel ve sosyal beceriler noktalarında yoğun bir eğitim alacaklar. Gençlerimizin iş dünyasında daha rekabetçi bir konuma gelmeleri hedeflenmektedir." diye konuştu.

İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba da özellikle genç nüfustaki işsizliğin önlenmesi, gençlerin işgücü piyasasına dahil olması anlamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çeşitli projeleri bulunduğuna işaret ederek, bu projelerden en önemlisinin Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" olduğunu kaydetti.

Kaba, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası ve Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince program kapsamında kentte yürütülen 3 projenin özellikle genç işsizlerin iş gücü piyasasına dahil olması anlamında önemli katkılar sunacağını söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyüp Ergan ise KTÜ ile işbirliği yaparak uygulamaya başladıkları, 15-29 yaş arasındaki gençleri kapsayacak projeyle özellikle işsizlik baskısı altındaki çok sayıda gencin işgücü piyasasına daha kolay katılması için önemli bir çalışma yapacaklarını belirtti.

Toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara ve Trabzon Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu da katıldı.