Trabzon'da "Suya Yazanlar Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aklında durana kadar, yaz kitap olsun" sloganıyla hayata geçirilen "Suya Yazanlar Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aklında durana kadar, yaz kitap olsun" sloganıyla hayata geçirilen "Suya Yazanlar Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Öğrencilere, yazarlık ile ilgili bilgilerin öğretileceği, yazma pratiklerinin yapılacağı, öykü, roman, anı, deneme, oyun, senaryo ve çocuk kitabı gibi eserlerin yazabilmesi için gerekli çalışmaların düzenleneceği projeye, il genelinde eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin kendisini tanıması, milli ve manevi değerlerini kendi dünyalarında yaşaması, yaşatması ve gelecek nesillere taşıması amaçlanan proje kapsamında mayıs ayına kadar yapılacak etkinlikler kitap olarak basılacak.

Proje kapsamında her ay farklı bir ilçe ve okulda çeşitli etkinlikler düzenlenerek, öğretmenler, emekli öğretmenler ve yazarlar, öğrencilere eserleri konusunda yardımcı olacak.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Kütüphanesi'nde düzenlenen açılış töreninde, medeni toplumların yazarak ve kendi düşüncelerini ifade ederek geliştiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ise proje hakkında katılımcılara bilgi vererek, okumanın ve yazmanın önemine değindi.

Uygun, projenin yeni bir heyecan ve yeni bir eksen oluşturarak yeniden yazmanın, çizmenin, kurgulamanın, anlamanın ve anlamlaştırmanın önemini ortaya çıkaracağını belirterek, "Proje ile Trabzon genelinde öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve kitaba olan tutkunluklarını artırılmasına hedeflenmektedir." dedi.

Etkinliklere katılan 10 yaşındaki Sevde Betül Buyuk, yazı yazmayı karşı ilgisinin olduğunu ifade ederek, "Kuşlar, çiçekler, böceklerle ilgili şeyleri yazmayı seviyorum, Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili şeyler düşünüyorum aklımdan ve bunları da kendi cümlelerimle yazmayı seviyorum." diye konuştu.

16 yaşındaki lise öğrencisi Hayrunnisa Baysal da projenin öğrenciler için çok büyük olduğunu dile getirerek, yazarlık yolunda ilerlemek isteyenler için projenin faydalı olduğunu söyledi.