Trabzon TKDK'den 13. başvuru dönemine ilişkin bilgilendirme

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 10 Ekim'de başvuruları sona eren IPARD 2 programı 13. Başvuru Çağrı dönemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da yatırım yapmak isteyen halkın gösterdiği teveccüh sayesinde yatırım bedeli yaklaşık 144 milyon lira olan 11 projeyi teslim aldıklarını belirtti.

Projelerin sektörlere göre dağılımları hakkında da bilgilendirmede bulunan Aydoğdu, "3 süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 2 et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 3 su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 3 meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması şeklindedir." ifadesini kullandı.

Aydoğdu, başvuru sahiplerine sağladıkları yüzde 20 KDV muafiyetiyle yaklaşık 94 milyon lira hibe desteğinde bulunmuş olacaklarına işaret ederek, "En yakın zamanda kurumumuz tarafından projeler incelenip eksiklikleri giderilerek yatırımcılarımızla sözleşme imzalanacak. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza istihdam fırsatı yaratacak bu yatırımları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

TKDK'nin faaliyette bulunduğu 42 ilde çalışmalarını hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak bu süreci en az hasarla atlatmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızı hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılacak yeni başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere TKDK Trabzon İl Koordinatörlüğüne davet ediyoruz."