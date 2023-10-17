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        Sürmeneli kardeşler özel tasarım kılıçları için her akşam mesai yapıyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bıçak fabrikasında çalışan 3 kardeş, mesai saatleri dışında ise tamamen el işçiliğiyle kılıç üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:59
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        Sürmeneli kardeşler özel tasarım kılıçları için her akşam mesai yapıyor
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bıçak fabrikasında çalışan 3 kardeş, mesai saatleri dışında ise tamamen el işçiliğiyle kılıç üretiyor.

        Bıçak üretimine küçük yaşta çırak olarak başlayan Rasim, Mehmet Ali ve Hakan Özyiğit, binlerce yıl önce kullanılan geleneksel Türk kılıçları yapımında da kendilerini geliştirdi.

        Özyiğit kardeşler, yaklaşık 20 yıl önce Soğuksu Mahallesi'nde babalarına ait evin alt katındaki 30 metrekarelik alanı kılıç üretmek üzere atölyeye dönüştürdü.

        Sürmene ilçesindeki bıçak fabrikasında çalışan kardeşler, akşamları iş çıkışı geldikleri atölyelerindeki ocakta yüksek derecede ısıttıkları demiri kol gücü ve alın teriyle saatlerce örste dövüyor.

        Çeşitli işlemlerden geçirerek tasarım kılıçlarına son şekil veren kardeşler, ürünlerini sipariş üzerine çeşitli illere ve ülkelere gönderiyor.

        - "İş dağılımıyla 1 hafta 10 gün içerisinde bir kılıcı çıkartıyoruz"

        Ham çelikten el işçiliğiyle kılıçlar yapan kardeşlerden Rasim Özyiğit, AA muhabirine, yaptıkları kılıçları genellikle kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini söyledi.

        Bu işe başladıktan sonra talep aldıklarını belirten Özyiğit, "Osmanlı filmleri, tarihi filmler oldukça bize kılıç talepleri gelmeye başladı. Sonrasında da gerisi geldi." dedi.

        Rasim Özyiğit, rağbet olunca kendilerini bu yönde geliştirdiklerini ifade ederek, "İşçilik, bıçak ve çakıya oranla daha zahmetli oluyor. 3 kardeş bu işi aşama aşama yapmaya çalışıyoruz. Herkesin yaptığı belli bir iş var. İş dağılımıyla 1 hafta - 10 gün içerisinde bir kılıcı çıkartıyoruz." diye konuştu.

        Özyiğit, "Siparişlerimiz de şükürler olsun iyi. İşimizi düzenli yaptığımız için siparişler geliyor." ifadesini kullandı.

        Ürettikleri kılıçlar için Arap ülkelerinden yoğun talep aldığına dikkati çeken Özyiğit, "Suudi Arabistan'a da gönderimlerimiz oldu. Çok memnun kaldılar." dedi.

        Pakistan ve Çad'a da kılıç gönderdiklerini belirten Özyiğit, "Telefonla gelen siparişlerin yanı sıra uzun zamandır bu işi yaptığımız için sosyal medya üzerinden de talepler geliyor. Bundan sonraki hedefimiz inşallah kardeşlerimle adımızı bütün dünyaya kılıç üzerinden duyurmak." dedi.

        Rasim Özyiğit, yurt dışı pazarında daha geniş kitleye ulaşmak istediklerini dile getirerek, yaptıkları özel tasarım kılıçların garantili ve tamamen el işçiliği ürünü olduğunu kaydetti.

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