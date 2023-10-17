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        Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

        Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:24
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        Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
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        Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine, Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." dedi.

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