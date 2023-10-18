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        Trabzon'da Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

        Trabzon'da, metruk binada kafasına aldığı darbeyle hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:06
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        Trabzon'da Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da, metruk binada kafasına aldığı darbeyle hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde metruk bir binada bulunan kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Yapılan otopside, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        Bunun üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kadınla son olarak cezaevinden izinli olarak çıkan M.B'nin (49) görüştüğü tespit edildi.

        Cinayet Büro Amirliğince düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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