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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Muhtarlar Günü'nü kutladı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:17
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Muhtarlar Günü'nü kutladı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Yıldırım, yayımladığı mesajda, toplumun önemli yapı taşlarından biri olan ve devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği konumunda bulunan muhtarlık müessesesinin önemine işaret ederek, muhtarlığın, insan odaklı hizmet anlayışının icrasında vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirtti.

        Muhtarların ülkenin en uzak yerlerine çağdaş kamu yönetim anlayışı taşıdığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Sevinçte ve hüzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmuş, devletimizin gücünü ve şefkat elini her daim hissettirmiştir. Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olan 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü, bu vesileyle en içten dileklerimle tebrik ediyor, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında mühim bir görev üstlenen tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum."

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