Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon ve Rize'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto amacıyla "Zalimlere Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirilirken, Rize'de ise Çay Çarşısı'na Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:08 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon ve Rize'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto amacıyla "Zalimlere Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirilirken, Rize'de ise Çay Çarşısı'na Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı.

        Ortahisar ilçesinde akşam namazının ardından Konak Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Mehmetçik Gazze'ye", "Trabzon'dan Hamas'a direnişe bin selam" sloganlarıyla Uzun Sokak üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Filistinliler için dua edilen programda, Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammet Eskici, yaptığı açıklamada, İsrail'in İslam topraklarına yerleştirildiği gündün bu yana vahşet dolu kanlı tarihiyle huzurun ve barışın katili olduğunu ayan beyan gözler önüne serdiğini söyledi.

        Saldırılarda şehit olanların yüzde 60'ının kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu belirten Eskici, Gazze'ye uygulanan ambargo ve ablukanın bu haliyle insanlık suçu olma sınırlarını çoktan geçtiğini ifade etti.

        Eskici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "İnsanlıktan çıkmış terörist İsrail katliamlarına, saldırılarına, işgallerine ve apaçık zulümlerine devam ederken İslam ülkelerinin İsrail'le normalleşme adımları atması asla kabul edilemez. Elinde binlerce Müslümanın kanı bulunan ve akıttığı kanlara yeni masum insanların kanını da bulaştıran İsrail ile yapılan görüşmeleri reddediyoruz. Bu tür adımların İsrail'in işlediği bütün suçlara ortak olmak manasına geleceğini buradan tekrar haykırıyoruz. Büyük İsrail hayalinden vazgeçmeyen, çocuk, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen İsrail'le normalleşmek, işlenen bütün suçlara fiilen ortak olmak ve bu suçlara meşruiyet kazandırmak manasına gelmektedir. İslam ülkelerinin yöneticilerinin attıkları yanlış siyasi adımların bedelini Filistin halkının canlarıyla ödediğini her geçen gün yüreklerimiz parçalanarak müşahede etmekteyiz. Bizler böylesine ağır bir vebalin ortağı olmak istemiyoruz."

        Eskici'nin açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

        Yürüyüşe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

        - Rize

        Rize'de ise İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto edilerek, Filistin'e destek verildi.

        Rize Ticaret Borsası tarafından 29 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı şeklinde inşa edilen Çay Çarşısı'na Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı.

        Camilerde ise Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Mahalleyi istila ettiler!
        Mahalleyi istila ettiler!
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        Trabzon Türk Ocağı, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi
        Trabzon Türk Ocağı, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi
        Gürcistanlı kadın ölü bulundu; cinayet şüphelisi cezaevinden izinli çıkmış
        Gürcistanlı kadın ölü bulundu; cinayet şüphelisi cezaevinden izinli çıkmış
        Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmek için tekrar buradayım
        Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmek için tekrar buradayım
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanma alışkanlığı peşinde:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanma alışkanlığı peşinde:
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Gazze'de hayatını kaybedenler için Orta ve Doğu Karadeniz'de gıyabi cenaze...
        Gazze'de hayatını kaybedenler için Orta ve Doğu Karadeniz'de gıyabi cenaze...