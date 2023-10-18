Trabzon ve Rize'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Trabzon'da İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto amacıyla "Zalimlere Lanet Yürüyüşü" gerçekleştirilirken, Rize'de ise Çay Çarşısı'na Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı.

Ortahisar ilçesinde akşam namazının ardından Konak Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Mehmetçik Gazze'ye", "Trabzon'dan Hamas'a direnişe bin selam" sloganlarıyla Uzun Sokak üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Filistinliler için dua edilen programda, Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammet Eskici, yaptığı açıklamada, İsrail'in İslam topraklarına yerleştirildiği gündün bu yana vahşet dolu kanlı tarihiyle huzurun ve barışın katili olduğunu ayan beyan gözler önüne serdiğini söyledi.

Saldırılarda şehit olanların yüzde 60'ının kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu belirten Eskici, Gazze'ye uygulanan ambargo ve ablukanın bu haliyle insanlık suçu olma sınırlarını çoktan geçtiğini ifade etti.

Eskici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlıktan çıkmış terörist İsrail katliamlarına, saldırılarına, işgallerine ve apaçık zulümlerine devam ederken İslam ülkelerinin İsrail'le normalleşme adımları atması asla kabul edilemez. Elinde binlerce Müslümanın kanı bulunan ve akıttığı kanlara yeni masum insanların kanını da bulaştıran İsrail ile yapılan görüşmeleri reddediyoruz. Bu tür adımların İsrail'in işlediği bütün suçlara ortak olmak manasına geleceğini buradan tekrar haykırıyoruz. Büyük İsrail hayalinden vazgeçmeyen, çocuk, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen İsrail'le normalleşmek, işlenen bütün suçlara fiilen ortak olmak ve bu suçlara meşruiyet kazandırmak manasına gelmektedir. İslam ülkelerinin yöneticilerinin attıkları yanlış siyasi adımların bedelini Filistin halkının canlarıyla ödediğini her geçen gün yüreklerimiz parçalanarak müşahede etmekteyiz. Bizler böylesine ağır bir vebalin ortağı olmak istemiyoruz."

Eskici'nin açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Yürüyüşe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar katıldı.

- Rize

Rize'de ise İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto edilerek, Filistin'e destek verildi.

Rize Ticaret Borsası tarafından 29 metre yüksekliğindeki Çay Bardağı şeklinde inşa edilen Çay Çarşısı'na Filistin bayrağı görüntüsü yansıtıldı.

Camilerde ise Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi.