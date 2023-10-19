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        Trabzon'da trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 29 bin 211 lira para cezası

        Trabzon'da, trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 29 bin 211 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:10
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        Trabzon'da trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 29 bin 211 lira para cezası
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        Trabzon'da, trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 29 bin 211 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesi Yeni Otogar mevkisinde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Ekipler, sürücüye 29 bin 211 lira idari para cezası uyguladı, ayrıca sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

        Ayrıca, aracında "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzoz bulunduran 1 aracın çevreye rahatsızlık verdiği belirlendi.

        Durdurulan araçlarda yapılan denetimde, aracında standart dışı egzoz bulunduran sürücüye idari para cezası verilerek ceza puanı düşürüldü, araç ise trafikten men edildi.

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