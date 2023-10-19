Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 10 şüpheli yakalandı

Trabzon'da, düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 3 kilo 44 gram kubar esrar, 26,75 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Polis Merkezi amirlikleri ve çarşı ve mahalle bekçilerince yapılan uygulamalarda ise 21,38 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu ve bir miktar kubar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uygulamalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.