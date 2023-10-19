Körfez ülkelerinden turist çeken Trabzon, Avrupa ve Uzak Doğu'da da tanıtılacak MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Körfez ülkelerinden turist çeken Trabzon, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok yerde tanıtılacak.

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Körfez ülkelerinden turist çeken Trabzon, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok yerde tanıtılacak.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin rotasında yer alan kent, deniz, yayla, gastronomi, spor ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatif sunuyor.

Her geçen yıl turizm potansiyelini artıran Trabzon, yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66 artışla 652 bin 713 yabancı, yüzde 20 artışla 486 bin 30 yerli turiste ev sahipliği yaptı.

Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülke, 269 bin 216 kişi ile Suudi Arabistan olurken, Umman 58 bin 397 ile ikinci, Kuveyt 41 bin 809 ile üçüncü, Birleşik Arap Emirlikleri 41 bin 598 kişi ile dördüncü sırada yer aldı.

Ürdün'ün 33 bin 886 ziyaretçi ile beşinci olduğu sıralamada İran, Irak, İsrail, Bahreyn ve Rusya Federasyonu, kente en çok turist gelen ülkeler arasında yer aldı.

- "Bu yılı çok daha güzel rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, son yıllarda Körfez ülkelerinden turistlerin Trabzon'a yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.

Şehrin turizm potansiyelinin arttığına dikkati çeken Erdoğan, "9 aydaki ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1 milyon 138 bin 743 oldu. 12 ay turizm, her mevsim turizm hedefimizle bu potansiyelimizin giderek artacağına inanıyoruz. Bu yılı önceki yıla oranla çok daha güzel rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, gelecek yıl turizmden beklentilerinin daha da yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteği, Valiliğimiz, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulumuz işbirliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak mevcut pazarlarımız olan Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, Çin, Japonya, Malezya, Rusya, İran, Orta Asya, Türk cumhuriyetleri pazarlarında ilimizi tanıtmak, bu bölgelerden ilimize turistlerin yoğun şekilde gelmelerinin öncüsü olmak istiyoruz. Ayrıca turizm çeşitliliği ve hedef pazar ülke çeşitliliğini artırmak için Sırbistan, Polonya, Macaristan ve Yunanistan'a yönelik etkili bir tanıtım yapacağız."

Söz konusu pazarlardan ziyaretçi çekmek için sosyal medyada tanınan isimleri ve basın mensuplarını kente davet edeceklerini dile getiren Erdoğan, "İnanç turizmi açısından da yeni pazarlara açılacağız. Yeni pazarlar ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra ülke tanıtımında önemli rol almaktadır. İnanç turizmi ve yeni pazarların da girmesiyle turizm çeşitliliği artacaktır ve her zaman olduğu gibi Trabzon, bölgesinde lider olmaya devam edecektir." diye konuştu.

- Yıl sonu ziyaretçi sayısının 1 milyon 350 bine çıkması bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da bu sene verimli bir sezon geçirildiğini anlattı.

Yerli ve yabancı turistte yüzde 43'lük artışın ciddi bir rakam olduğuna işaret eden Kantarcı, yıl sonunda ziyaretçi sayısının 1 milyon 350 bine çıkmasını beklediklerini aktardı.

Kantarcı, 2024 sezonuna yönelik çalışmalara da başladıklarını vurgulayarak, Orta Doğu pazarını koruyacaklarını, Orta Asya ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa ülkelerini de yeni hedef pazarlar olarak belirlediklerini kaydetti.

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Kantarcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünlerde malumunuz İsrail'in bir saldırı olayı, bombalamalar, savaş durumu var. Turizm çok kırılgan sektör, en ufak olumsuzlukta etkilenir. Ülkemize yakın coğrafyalarda yaşanan olumsuzluklar ülkemiz ve bölgemiz turizmini etkileyebiliyor. Umarım savaşlar ve saldırılar bir an önce sonlandırılır ve huzurlu bir 2024 yaşarız. Olumsuzluklar olmazsa gelecek yıl bu seneki rakamların en az yüzde 30 üzerine koyarız diye düşünüyoruz."