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        Trabzon Barosu'ndan İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına tepki

        Trabzon Barosu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:30
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        Trabzon Barosu'ndan İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına tepki
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        Trabzon Barosu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

        Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, beraberindeki avukatlarla Trabzon Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in bütün evrensel hukuk kurallarını hiçe sayarak gerçekleştirdiği saldırıların giderek şiddetini artırarak Filistin devletinin toprak bütünlüğünün ihlalinin ötesinde Filistin halkının can ve mal güvenliğini tümüyle ortadan kaldıracak boyuta ulaştığını söyledi.

        İsrail'in, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyla taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni, bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Cenevre Sözleşmelerini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

        "Söz konusu metinlerde savaş esnasında dahi sivil bölgelerin hedef alınamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen çoğunlukla hasta, yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğu bir hastanenin hedef alınması ne hukuka ne de vicdana sığması mümkün olmayan bir katliamdır. Tüm savaş hukuku kuralları hiçe sayılarak bir hastanenin hedef alınmış olması açıkça suç oluşturmakta ve uluslararası ceza hukukuna göre yargılamayı gerektirmektedir."

        Aydın, İsrail'in Filistinliler'i Gazze'den tümüyle çıkarmak için giriştiği eylemleri açıkça savaş suçu ve soykırım olarak değerlendirerek, "İsrail devleti tarafından gerçekleştirilen, soykırıma dönüşen insanlık dışı eylemleri Trabzon Barosu olarak şiddetle kınıyor, uluslararası toplumu, savaş suçlularının cezalandırılması ve insan haklarını esas alan bir barışı tesis etmek için ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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