Of ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Of Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Habip Hacımustafaoğlu Atatürk büstüne çelenk sundu.
İlçe Jandarma Komutanı Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Nüfus Müdürü Emin Ulu ve muhtarların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törenin ardından Hacımustafaoğlu, dernek binasında tebrikleri kabul etti.