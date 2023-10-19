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        Çaykara'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:46
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        Çaykara'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Öztürk Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak,İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Öte yandan Kaymakam Gürdal Erbek, gün dolayısıyla Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve muhtarları makamında kabul etti.

        Erbek, gününü kutladığı muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

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