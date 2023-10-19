KTÜ'de "Mühendislik Fakültesi 2. Öğrenci Buluşması" düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesince "Mühendislik Fakültesi 2. Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, kendisinin de mühendis olduğunu belirtti.

Üniversite yönetimi olarak öğrencilerin çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan Çuvalcı, "Daha fazla proje üretelim, öğrencilerimiz daha fazla sosyalleşsin. Öğrencilerimize bir müjde vereyim, mezunlarımıza 'sosyal transkript' vereceğiz. Yani öğrencimiz mezun olduğunda diplomasına KTÜ onaylı 'Bu öğrencimiz TEKNOFEST grubunda çalışmıştır, yarışmalara girmiştir, şu skoru vardır, şu yetkinliği vardır.' gibi kapsamlı bir transkripti olacak. Okuldan sonraki hayatında bu transkripti öğrencimize fayda sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere, yarışmalar ve kulüplerdeki çalışmalara katılmaları için tavsiyelerde de bulunan Çuvalcı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek göstererek, "Bizim amacımız mühendislik fakültemizden girişimci ruhlar ortaya çıkarmak. İnşallah girişimler daha fazla olacak. Şimdi projemiz var, çalıştığınız yerleri iyileştireceğiz. Vakıfbank'tan belli bir bütçe aldık, çalışma şartlarınızı daha iyi hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çuvalcı, Makine Mühendisliği Bölümü önünde Kıbrıs Gazisi Savaş Uçağı F-104'ün bulunduğunu anımsatarak, "Şimdi o uçağın yanına Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın prototipini koyacağız. Milli uçağımızı da üreteceğiz, teknolojimizi de geliştireceğiz. Genç mühendislerimiz ve girişimciler sayesinde bu çalışmaları geliştirerek yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasıyla yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Savaşın bile hukuku var değil mi? Mesela bizim dedelerimiz savaştığında ağaca, çocuğa, kadına ve yaşlıya dokunmamış. Kime dokunmuş, elinde silahı olana. Şimdi bu İsrail yaşlı, kadın, çocuk demeden soykırım yapıyor. Bir hastane, bir üniversite bombalanabilir mi? Bu insanlık dışı bir vahşettir. Ben şunu söylemek istiyorum, dünyaya adalet gelecekse bunu Türkler getirecektir. Daha önce 20 milyon kilometrekareyi barışla adaletle yönettik, yine yönetiriz ve buna talibiz."

KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gençağa Pürçek de her öğrencinin, öğrenci kulüplerine üye olarak çalışmalar yapmasını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü öğrenci kulüplerimiz pek çok başarılara imza atmakta ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda öne çıkmaktadır. Kulüplerden aldığınız birikim ve kabiliyetleriniz mezun olduktan sonra sizleri iş hayatında da bir adım öne çıkaracağını ifade etmek isterim. Artık dünyada bilim, teknoloji ve inovasyon kavramları bir arada anılmaya başlandı. Dolayısı ile bizim mezun ettiğimiz öğrencilerimizin bu kavramlara aşina şekilde mezun olmalarını istiyoruz."

Rektör Çuvalcı, katıldıkları program ve yarışmalarda çeşitli ödüller alan öğrenci kulübü temsilcileri ve danışman akademisyenlere plaket takdim ederek, stantları gezdi.