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        Başkan Zorluoğlu'ndan Trabzon Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Trabzon Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret ederek, Başkanvekili Muhittin Eyüboğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:07
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        Başkan Zorluoğlu'ndan Trabzon Muhtarlar Federasyonu'na ziyaret
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Trabzon Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret ederek, Başkanvekili Muhittin Eyüboğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zorluoğlu, ziyarette, muhtarları her zaman yol arkadaşları olarak gördükleri belirterek, göreve geldiği günden beri muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini, sorunların çözümü noktasında istişare içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önem doğrultusunda 19 Ekim'in 2015'ten itibaren Muhtarlar Günü olarak kutlamanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Zorluoğlu, tüm muhtarların gününü kutladı.

        Zorluoğlu, Trabzon'da 700'ün üzerinde mahalle olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Geçen sürede mahalle muhtarlarımızla bazen toplu olarak bazen gruplar halinde bazen de bireysel olarak görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini elimizden geldiği kadarıyla olumlu olarak değerlendirmek için mücadele ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin daha çok altyapı meselesi var. Kanalizasyon, elektrik, kısmen doğal gaz talep ediliyor. İlçe merkezlerindeki sorunlar kırsala göre biraz daha farklı. Elimizden geldiğince belediye imkanlarıyla kırsala da merkezlere de dokunmaya gayret ediyoruz."

        Kovid-19 ve deprem gibi zor süreçlere rağmen Büyükşehir Belediyesinin çok önemli yatırımlara imza attığını belirten Zorluoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi.

        Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanvekili Eyüboğlu da Zorluoğlu'nu ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyemizle etle tırnak gibiyiz. Birlikte daha güzel işler yapacağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zorluoğlu'na ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Başkanvekili Atilla Ataman, Başkan Danışmanı Nalan Karlankuş, Muhtarlık Dairesi Başkanı Ali Kemal Bektaş ve daire amirleri eşlik etti.

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