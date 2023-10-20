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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:08
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

        Bordo-mavili ekibin antrenmanı, geniş alandaki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sakatlıktan dönen Onuachu ve Trezeguet ile gribal enfeksiyonu geçen Enis Bardhi takımdan ayrı çalıştı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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