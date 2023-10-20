KTÜ Farabi Hastanesi ruh sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler sunmaya başladı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Bahadır Turan, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek için disiplinli bir yaklaşımla yeniden yapılanmaya gidildiğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Bahadır Turan, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek için disiplinli bir yaklaşımla yeniden yapılanmaya gidildiğini belirtti.

Doç. Dr. Turan, yaptığı yazılı açıklamada, KTÜ Farabi hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün çocuk ve ergen psikiyatri, psikolog, çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti ve ergoterapi uzmanlarının bir araya geldiği ekip oluşturulduğunu ve gençlerin ruh sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler sunulmaya başladığını ifade etti.

Bu yeni hizmet ile çocuklarda ve ergenlerde görülen ruh sağlığı sorunlarına karşı bütüncül bir yaklaşım sunulduğunu aktaran Turan, çocukların ihtiyaçlarına uygun olarak disiplinli bir değerlendirme ve müdahale planı sağlandığını vurguladı.

Turan, Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) için gerekli fiziksel koşulların sağlandıktan sonra başvuru sürecine da başlayacaklarına değinerek, "Bu sistem çocukların erken yaşlardan itibaren gelişimlerini desteklemeyi ve ailelere bu konuda rehberlik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir yaklaşımın bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına odaklanan bu yeni hizmet, bölgedeki aileler ve gençler için önemli bir kaynak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.