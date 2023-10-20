Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Farabi Hastanesi ruh sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler sunmaya başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Bahadır Turan, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek için disiplinli bir yaklaşımla yeniden yapılanmaya gidildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ Farabi Hastanesi ruh sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler sunmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri anabilim dalı başkanı Doç. Dr. Bahadır Turan, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek için disiplinli bir yaklaşımla yeniden yapılanmaya gidildiğini belirtti.

        Doç. Dr. Turan, yaptığı yazılı açıklamada, KTÜ Farabi hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün çocuk ve ergen psikiyatri, psikolog, çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti ve ergoterapi uzmanlarının bir araya geldiği ekip oluşturulduğunu ve gençlerin ruh sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler sunulmaya başladığını ifade etti.

        Bu yeni hizmet ile çocuklarda ve ergenlerde görülen ruh sağlığı sorunlarına karşı bütüncül bir yaklaşım sunulduğunu aktaran Turan, çocukların ihtiyaçlarına uygun olarak disiplinli bir değerlendirme ve müdahale planı sağlandığını vurguladı.

        Turan, Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) için gerekli fiziksel koşulların sağlandıktan sonra başvuru sürecine da başlayacaklarına değinerek, "Bu sistem çocukların erken yaşlardan itibaren gelişimlerini desteklemeyi ve ailelere bu konuda rehberlik etmeyi amaçlayan kapsamlı bir yaklaşımın bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına odaklanan bu yeni hizmet, bölgedeki aileler ve gençler için önemli bir kaynak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        F.Bahçe'den TFF'ye Erden Timur başvurusu!
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor geleceğe umutla bakıyor
        Trabzonspor geleceğe umutla bakıyor
        Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda
        Trabzonspor'da Trezeguet ve Bardhi idmanda
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gedikli: Şampiyonlukta değil, her alandaki ka...
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gedikli: Şampiyonlukta değil, her alandaki ka...
        Psikolojik danışmanlar teknolojik bağımlılığın zararlarını tiyatroyla anlat...
        Psikolojik danışmanlar teknolojik bağımlılığın zararlarını tiyatroyla anlat...
        Trabzon Sivil İnsiyatifi'nden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki
        Trabzon Sivil İnsiyatifi'nden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki