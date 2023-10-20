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        Çekimleri Trabzon'da yapılan "Öğretmen" filmi vizyona girdi

        Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı "Öğretmen" filmi vizyona girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:24
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        Çekimleri Trabzon'da yapılan "Öğretmen" filmi vizyona girdi
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        Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı "Öğretmen" filmi vizyona girdi.

        Senarist Yılmaz Okumuş, yapımcı ve yönetmen Bilal Kalyoncu ile filmdeki oyuncular, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

        Kalyoncu, burada yaptığı açıklamada, filmin bugün vizyona girdiğini ancak İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle mazlumların katledildiği kötü günlerin yaşandığını söyledi.

        Bu olaylara bir sanatçı ve mizahçı olarak tepki vermemenin, duyarsız kalmanın mümkün olmadığını dile getiren Kalyoncu, "Bu nedenle dün Trabzon'da yapmayı planladığımız galamızı iptal ettik. Seyircimize bol kahkaha vadediyorduk ama bu zamanlarda tebessüm dahi yaptırabilirsek ne ala diye umut ediyoruz. Umarım dünyadaki bütün savaşlar biter. Mazlumların katledilmesi bir an evvel son bulur, yurtta sulh, cihanda sulh yaşadığımız günlere geri döneriz." dedi.

        Kalyoncu, çok keyifli bir film hazırladıklarını, özellikle Trabzon halkının çok seveceği, beğeneceği bir konuyu işlediklerini kaydetti.

        Trabzon ve Çaykara'da çekimlerini tamamladıkları filmde profesyonel ekip ve oyuncuların yer aldığını aktaran Kalyoncu, "Güzel bir sinematografik eser ortaya koyduk. Umarım bu kötü günler bir an evvel geçer, halkımız da eski mutlu olduğu günlerde sinemaya ilgi gösterip filmimizi izler diye umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Filmin konusunun Trabzonspor üzerine kurulmasına rağmen bir kadın hikayesini de barındırdığını ifade eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

        "Kadınların çocukları için yaptıkları fedakarlıkları, köyde yaşayan erkeklerin Fenerbahçeli bile olsa bir hocaya karşı verdikleri refleksleri değiştirdikleri müthiş bir dönüşüm hikayesi anlatıyoruz. Özellikle öğretmenlerin çocukları eğitmek için yaptıkları büyük fedakarlıklar üzerinden filmin temasını kurduk, hem mizah hem dramatik kurguları güçlü bir film izleyecekler. Sadece Trabzonspor-Fenerbahçe erkek egemenliği taşıyan bir spor filmi gibi düşünmeyin. Gerçekten kadın temelli bir hikayenin de içerisinde bulunduğu bir proje oldu."

        Senarist Okumuş ise filmin vizyonu öncesinde coşkulu bir hazırlık içinde olmalarına karşın, Gazze'de binlerce masum insanın öldürülmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Oyuncu Necmi Yapıcı da Karadeniz'in güzel doğasının filmde yer aldığını belirterek, "İnşallah seyircimiz gelir, bizim yaşadığımız bu zevki onlar da sinema salonlarında paylaşırlar. Zaten çok yetenekli arkadaşlarım var filmde, Trabzonlu seyircilerimizin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum." dedi.

        - Filmin konusu

        Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeninin, tayininin Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olayların anlatıldığı filmde Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren, Ulaş İnan Torun, Burak Satıbol, Adem Yılmaz, Kemal Uçar, Seymen Aydın ve Şükrü Üçüncü rol aldı.

        Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu Hami Mandıralı ise konuk oyuncu olarak filme katıldı.

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde çekimleri tamamlanan filmde, Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesine de atıfta bulunulurken, mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için yapamayacağı şeyin olmadığı da vurgulanıyor.

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