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        Trabzon'da "3. Kitap Günleri" başladı

        Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:20
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        Trabzon'da "3. Kitap Günleri" başladı
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        Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Günleri başladı.

        Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasında 40 yazar ve 80 yayınevinin katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Oku" emriyle başlayan bir dinin mensupları olduklarını, kitabın hem kültürün hem de inancın bir parçası olduğunu söyledi.

        "Kitap bizim için vazgeçilmez" diyen Vali Yıldırım, "Bugün ne kadar çok gencimize, çocuğumuza okuma aşkı, okuma zevki aşılayabilirsek gelecekte de o kadar kültürlü bir toplum elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bana da kitap okuma alışkanlığını, rahmetli babacığım aşılamıştı." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise etkinlikğe milletvekilliğinin yanı sıra yazar olarak da katıldığını belirtti.

        Okumayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi herkese tavsiye eden Şen, "Birkaç kitap yazmış, okumuş, onlarca kitabın yazılmasından ya da baskılanmasına katkıda bulunmuş, 15 bin kitabı bulunduran birisi olarak okuma yazma aşkını kazandıran rahmetli anneciğime ve ilk okul öğretmenlerime en kalbi şükranlarımı sunarım. O iki öğretmen olmasaydı herhalde bu kadar okumayı seven bir çocuk, genç ve yaşlı adam olamazdım. Şükürler olsun hala okumaya devam ediyor, herkese de tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç da İsrail'in, Filistin'e yaptığı saldırıları hatırlatarak, "Okumanın yaşı yok. Okudukça mutluluk alabileceğiniz bir şey. Bu fuarın şuurumuzun artması, kitap okumaya, yazmaya, sahip çıkmak adına, toplumsal bilinç oluşturmaya vesile olacağına inanıyorum." dedi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hem kitap okuma alışkanlığını attırmak hem de bu konuyu daha öne çıkarmak adına Kitap Günleri'nin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Genç, 40 yazar ve 80 yayınevinin katılımıyla 29 Ekim'e kadar sürecek etkinliğe vatandaşları davet etti.

        Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve diğer protokol üyeleri, stantları gezdi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen de yazdığı "Zihin Çizgileri" kitabını imzaladı.

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