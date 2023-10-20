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        Trabzon'da çekimleri yapılan "Öğretmen" filminin oyuncuları ilk gösterime katıldı

        Trabzon'da çekimleri tamamlanan "Öğretmen" filminin oyuncuları, sinemaseverlerle ilk gösterimi izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:38 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:38
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        Trabzon'da çekimleri yapılan "Öğretmen" filminin oyuncuları ilk gösterime katıldı
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        Trabzon'da çekimleri tamamlanan "Öğretmen" filminin oyuncuları, sinemaseverlerle ilk gösterimi izledi.

        Senaristliğini Yılmaz Okumuş, yapımcı ve yönetmenliğini ise Bilal Kalyoncu'nun yaptığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin rekabetini mizahi dille anlatan TRT ortak yapımı film, Türkiye'de 218 sinema salonunda vizyona girdi.

        Okumuş ve Kalyoncu ile oyuncular Necmi Yapıcı, Seymen Aydın, Adem Yılmaz, Şükrü Üçüncü ve Bilal Hancı bir alışveriş merkezinin sinema salonunda filmi basın mensupları ve sinemaseverleler izledi.

        Çaykara ilçesinde çekimleri yapılan filmi izlemeye gelenler oyuncularla fotoğraf çektirdi.

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