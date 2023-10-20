Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu Genel Kurulu, Trabzon'da yapılıyor Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) Genel Kurulu, Trabzon'da devam ediyor.

Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) Genel Kurulu, Trabzon'da devam ediyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, AA muhabirine, bir otelde gerçekleştirilen genel kurula Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) Başkanı Peter Muir ile dünyanın dört bir yanından dağcılık federasyon başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin katılım sağladığını söyledi.

Başar, 50'e yakın ülkeden yaklaşık 130 temsilcinin genel kurula katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"UIAA Genel Kurulu'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde Trabzon'da yapılması çok önemli. Çünkü ülkemizin tanıtılmasına ve spora olan katkısından dolayı önem arz etmektedir. Burada önemli konular görüşüyoruz. Burada özellikle dünya dağcıları açısından önemli olan bazı kararlar alınacak. İklim değişikliği ve sürdürülebilir dağcılık konsepti gibi konularda da önemli sonuçlar elde edilecek. Yapılan paneller sonucunda çıkan sonuçlar, tüm dünyaya yayınlanarak kural haline gelecek."

Federasyonun Trabzon'da uluslararası bir deklarasyon yayınlayacağını dile getiren Başar, toplantının pazar günü sona ereceğini ifade ederek, yönetim kurulda görev süresi sona eren üyelerin yerine yeni üyelerin seçiminin yapılacağını anlattı.

Yurt dışından gelen başkanların ve yönetim kurulu üyelerine Trabzon'un doğal güzelliklerini gezdireceklerini aktaran Başar, Sümela Manastırı'nı ziyaret ederek, Şahinkaya'da kaya tırmanışı gerçekleştireceklerini ifade etti.