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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:57 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:57
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        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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