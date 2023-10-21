Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonunun ardından sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.