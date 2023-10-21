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        AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu Sürmene'de incelemede bulundu

        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, partisinin Sürmene İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:39
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        AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu Sürmene'de incelemede bulundu
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        TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, partisinin Sürmene İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sürmene ilçesine gelen Karaismailoğlu, AK Parti Sürmene İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Karaismailoğlu, partide düzenlenen toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün de katıldı.

        Toplantının ardından Karaismailoğlu, Sürmene TÜGVA Şubesi, Sürmene Sanayi Sitesi, çay ve bıçak fabrikası ile Sürmene Spor'u da ziyaret etti.

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