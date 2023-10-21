İsrail'in Filistin'e saldırıları Trabzon'da protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Trabzon'da protesto edildi.

Ortahisar ilçesinde, yatsı namazı sonrası İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistinlilere destek verdi.

Filistinliler için dua edilen programda konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi Trabzon Şube Başkanı Zekeriya Çelik, Filistin'in 75 yıldır işgal altında, Gazze'nin ise 17 yıldır ambargo altında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiğini aktaran Çelik, en küçük insani yardımın bile girmesine izin vermediği gibi günlerdir bomba yağdırıldığını, hiçbir ahlaki ve hukuki kural gözetmeden yapılan bu saldırılarda hastaneler, camiler, okullar, meskenler ve insanların sığındığı toplanma alanlarının vurulduğunu söyledi.

Yapılanların bir savaş olmaktan çıkıp soykırıma dönüştüğünün altını çizen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu olumsuzluklara rağmen mazlum, mağdur ve mahkum bir topluluğun, kısıtlı imkanlarla nasıl izzetli bir direniş sergilediğine ve nasıl yeniden dirildiğine şahitlik ediyoruz. Bu zulüm mutlaka son bulacaktır. İnananların mücadelesi ve Allah'ın inayeti ile bugün gözyaşlarının sel olduğu bu topraklardaki Müslümanlar mutlaka zafere ulaşacak ve adalet tesis edilecektir. Filistin'de, Gazze'de ve Kudüs'teki Müslümanların canlarını ortaya koyarak yaptıkları bu cihada bizler de maddi ve manevi destek sunacağız."

Programa, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca, Alperen Ocakları Trabzon Şubesi üyeleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, sloganlar eşliğinde Uzun Sokak üzerinden Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Meydanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde basın açıklaması yapan gruptakiler daha sonra dağıldı.