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        Trabzon'da sabah namazı sonrası "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek için "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:29
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        Trabzon'da sabah namazı sonrası "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'da, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek için "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon İl Temsilciliği üyelerince gerçekleştirilen program çerçevesinde bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, sabah namazında İskenderpaşa Camisi'nde bir araya geldi.

        TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, namazın ardından grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınayarak, Kudüs'te yaşanan zulmün her geçen gün daha da arttığını söyledi.

        Filistin halkının, insan hakları gözetilmeksizin, çocuk ya da yaşlı olduğuna bakılmadan öldürülmesine tüm dünyanın duyarsız kaldığını belirten Özgören, şunları kaydetti:

        "Yakın bir tarihe kadar üç semavi dinin barış içinde hüküm sürdüğü topraklarda artık kan ve gözyaşı birbirinden ayırt edilmiyor. Gün tüm dünya Müslümanlarının birlik olma günüdür. Acımız, tepkimiz ve direnişimiz ortak olmalıdır. Terör devleti İsrail günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm insanlığın gözü önünde Filistin halkına soykırım uyguluyor. İsrail yazılı tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılarda bulunmaktan asla çekinmiyor."

        Konuşmaların ardından tekbir getiren grup, daha sonra dağıldı.

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