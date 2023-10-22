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        Çay ihracatı 9 ayda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 23 fazla kazandırdı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 9 ayında yapılan çay ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre gelirde yüzde 23 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:03
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        Çay ihracatı 9 ayda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 23 fazla kazandırdı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 9 ayında yapılan çay ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre gelirde yüzde 23 arttı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, nemli iklimlerde yetişen, yaprak ve tomurcukları içecek olarak kullanılan çay, Türkiye'den Ocak-Eylül 2023'te 111 ülke, özerk ve serbest bölgeye satıldı.

        Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 16 milyon 592 bin 424 dolar olarak kayıtlara geçen çay ihracatı geliri, yüzde 23 artarak 20 milyon 444 bin 962 dolara ulaştı.

        Her geçen yıl ihracatı artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'tan geldi.

        Yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya yapılan 1921 ton çay satışı karşılığında 7 milyon 639 bin 771 dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 2 milyon 389 bin 135 dolarla ABD, 2 milyon 320 bin 316 dolarla Birleşik Krallık izledi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Polonya, Kongo, Slovakya, İtalya, Brezilya, Gabon, Yeni Zelenda, Portekiz, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Togo ve Ruanda'ya bu dönem çay ihraç edildi.

        - "Dünya piyasalarından daha fazla pay almak istiyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çay ihracatının yıl sonuna kadar 25 milyon doları aşmasını beklediklerini söyledi.

        Dünya piyasalarından daha fazla pay almak istediklerini vurgulayan Turgut, "Dünyada üzerine kar yağan, yani en doğal çayı üretmemize rağmen inovatif (yenilikçi) katma değerli ve her ülkenin tüketici tercihlerine göre ürün üretemememiz, dünya piyasalarından aldığımız payın düşük kalmasına sebep oluyor. Çay imalatı yapan firmalarımızın buna ağırlık vermesi önem arz ediyor." diye konuştu.

        Turgut, turizm potansiyelinin de çay ihracatına pozitif yansıdığını belirterek, Türkiye'ye gelen turistlerin Türk çayını beğeniyle tükettiğini ve kendi ülkelerinde de talep ettiğini dile getirdi.

        - "Türk çayının pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla çeşitli projeler geliştirdik"

        Türk çayının birinci ihraç pazarının Belçika olduğuna dikkati çeken Turgut, "Belçika'da ithalatçı firmaların depoları bulunmakta ve bu depolara konulan ürünler, Türk nüfusunun yoğun olduğu tüm Avrupa Birliği ülkelerine dağıtılmaktadır. Yani Belçika'ya ihraç edilen Türk çayı, tüm Avrupa'ya dağıtılmaktadır." dedi.

        Turgut, DKİB olarak Türk çayının yurt dışı piyasalarda bilinirliği ve pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması adlı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi kapsamında önde gelen gıda fuarlarına katılma gibi pazarlama etkinliklerine önümüzdeki aylarda da yoğun şekilde devam edilecektir. Ayrıca hazırlık aşamasında olduğumuz tanıtım projesi kapsamında yurt dışında Türk çayı tadım etkinlikleri, reklam kampanyalarıyla ihracatın daha üst rakamlara ulaştırılması için çalışmalarımız devam edecek."

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