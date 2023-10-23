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        TTSO heyeti Tiflis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:04
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        TTSO heyeti Tiflis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) heyeti, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te çeşitli temaslarda bulundu.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi başkanlığındaki heyet, Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Giorgi Pertaia ile bir araya geldi.

        Pertaia, Türkiye ve Trabzon ile yapılan ticaretten memnun olduklarını belirterek, hem kara hem de hava yolları üzerinde yapılacak iyileştirmelerle Tiflis ve Trabzon'un birbirine daha da yakınlaşacağını, bu sayede bütün sektörler arasındaki iletişimin güçleneceğini vurguladı.

        Üyelerinin büyük bir kısmının Trabzon ile ticari faaliyette bulunduğuna işaret eden Pertaia, imkanların iyileştirilmesi ile bu sayının artacağını kaydetti.

        Gürcistan heyetini Trabzon'a davet eden Çelebi ise kurumlar arasında ortaklık geliştirilebilecek projelerin yanı sıra Trabzon'un turizm imkanları hakkında bilgi aktardı.

        Heyet, temasları kapsamında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Oktay Öztürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tiflis Şubesi Başkanı İzzet Yaprak, Gürcistan Tiflis Ticaret Müşavir Yardımcısı Ahmet Cüneyt Darçın ve Türk Hava Yolları Tiflis Müdürü Kenan İnce'yi de ziyaret etti.

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