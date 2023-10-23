Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi Trabzon'da kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı, 790 lira ve oyun kağıtlarına ise el konuldu.

İşletme sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.