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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı

        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:00
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı
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        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 20-22 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.

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