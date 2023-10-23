Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira para cezası verildi.
Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 20-22 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygulandı.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.