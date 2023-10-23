Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar hizmete açıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, esnafla uyum içinde Trabzon'a, halka çok daha modern ve konforlu bir otogarda hizmet vereceklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, esnafla uyum içinde Trabzon'a, halka çok daha modern ve konforlu bir otogarda hizmet vereceklerini söyledi.

Değirmendere mevkisinde dün gece hizmete giren otogarda incelemede bulunan Zorluoğlu, esnaf ve yolcularla sohbet etti.

Zorluoğlu, burada gazetecilere, vatandaşlara verdikleri sözleri tutmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Trabzon Otogarı'nın saat 00.01 itibarıyla hizmete girdiğini belirten Zorluoğlu, "Şehrimize, halkımıza hayırlı olsun inşallah. Çok estetik, konforlu ve kullanışlı bir terminal olmasına özen gösterdik. Eski otogar Trabzon'a uzun yıllar hizmet etti. Hatıraları olan bir otogar fakat fiilen ömrünü tamamladı. Gerçekten kötü şartlarda hizmet vermeye çalıştığımız bir yerdi ama artık burada hizmet vereceğiz. Orayı da inşallah şehrimizin faydasına olacak şekilde kullanacağız." diye konuştu.

Zorluoğlu, otogarın, marketinden pastanesine, restoranından berberine ve emanetçisine kadar her şeyin düşünüldüğü çok büyük bir tesis olduğunu vurgulayarak, "3 kattan oluşuyor. Ana katta şirketlerin gişeleri bulunuyor. Üst katı ise Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinin ofislerine tahsis ettik. Otopark alanları, taksi imkanları var. Otobüs servislerinin yerleri var. Dışarıda itfaiye ve önemli birimler için yerlerimiz var." dedi.

Yeni otogarı, Türkiye'nin en önemli otogarlarından biri olarak gördüklerini kaydeden Zorluoğlu, "Onun için burada çok sayıda personel görevlendirdik, zabıta ve güvenlik olarak. Hem temizlikçi hem de idareci. Bu manada buradaki esnafımızla da uyum içinde inşallah Trabzon'umuza, halkımıza çok daha modern ve konforlu bir otogarda hizmet vereceğiz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, yeni otogara ulaşım konusundaki soruya, "Hem belediye otobüsleri ve dolmuşlar hem de taksilerle buraya ulaşım sağlanıyor. Bu manada içeride taksiler var, yine buraya dolmuşlar ve belediye otobüslerimiz hizmet verecekler. 100 araçlık otoparkımız var, ilk yarım saat ücretsizdir. Hem kendi araçları hem de toplu taşıma araçlarıyla vatandaşlarımız buraya ulaşım sağlayabilecekler." yanıtını verdi.

Yeni otogarın yaklaşık 220 milyon liraya mal olduğu kaydeden Zorluoğlu, "Yüksek maliyetli oldu ama şehrimize çok yakıştı. Yakın zamanda buradaki 5 küçük sanayi sitesinin de dönüşümü ve yeni yerlerine taşınmasıyla Trabzon için burası yeni bir yaşam alanına dönüşecektir." diyerek sözlerini tamamladı.