Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek

Trabzon'da, "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" organize edilecek.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 29-30 Ekim'de yapılacak turnuvanın şöhretler kadrosunda Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Abdullah Ercan, Şota, Yattara, Özer Hurmacı, Orhan Çıkrıkçı, Gökhan Ünal, Selim Özer ve Hasan Özer, efsane kadrosunda ise Ahmet Ceyhan, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Sinan Ünal, Ali Yılmaz ve Hasan Şengün'ün de aralarında bulunduğu futbolcuların yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eski futbolcu Hami Mandıralı, turnuvanın kaçırılmaması gerektiğine işaret ederek, "29-30 Ekim'de düzenlenecek turnuvada ben de varım. Ortahisar Belediyemizin, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Ahmet Suat Özyazıcı hocamızın anısına düzenleyeceği turnuvaya tüm Trabzonluları davet ediyorum. Lütfen beraber olalım, bu şöleni kaçırmayalım." ifadelerini kullandı.

Turnuva kapsamında ilk maç 29 Ekim'de saat 19.00'da, final maçı ise 30 Ekim'de saat 20.20'de oynanacak.