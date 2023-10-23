Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek

        Trabzon'da, "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" organize edilecek.

        Ortahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 29-30 Ekim'de yapılacak turnuvanın şöhretler kadrosunda Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Abdullah Ercan, Şota, Yattara, Özer Hurmacı, Orhan Çıkrıkçı, Gökhan Ünal, Selim Özer ve Hasan Özer, efsane kadrosunda ise Ahmet Ceyhan, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Sinan Ünal, Ali Yılmaz ve Hasan Şengün'ün de aralarında bulunduğu futbolcuların yer alacağı aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen eski futbolcu Hami Mandıralı, turnuvanın kaçırılmaması gerektiğine işaret ederek, "29-30 Ekim'de düzenlenecek turnuvada ben de varım. Ortahisar Belediyemizin, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Ahmet Suat Özyazıcı hocamızın anısına düzenleyeceği turnuvaya tüm Trabzonluları davet ediyorum. Lütfen beraber olalım, bu şöleni kaçırmayalım." ifadelerini kullandı.

        Turnuva kapsamında ilk maç 29 Ekim'de saat 19.00'da, final maçı ise 30 Ekim'de saat 20.20'de oynanacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar hizmete açıldı
        Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar hizmete açıldı
        Trabzon'da kadınlardan Filistin'e destek için oturma eylemi
        Trabzon'da kadınlardan Filistin'e destek için oturma eylemi
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygula...
        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 3 sürücüye 12 bin 192 lira ceza uygula...
        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        TTSO heyeti Tiflis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        TTSO heyeti Tiflis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı