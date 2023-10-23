Trabzon'da kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü öldü
Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı kamyonet, Çamburnu Tüneli'nde, Norveç uyruklu 26 yaşındaki Steffen Emil Snippen'in kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Norveçli genç, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Steffen Emil Snipppen'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.