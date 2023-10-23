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        Trabzon'da kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü öldü

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:48
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        Trabzon'da kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü öldü
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetin çarptığı Norveçli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, A.Y'nin kullandığı kamyonet, Çamburnu Tüneli'nde, Norveç uyruklu 26 yaşındaki Steffen Emil Snippen'in kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Norveçli genç, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

        Steffen Emil Snipppen'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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