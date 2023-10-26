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        Türk balı yılın 9 ayında 52 ülkede alıcı buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 9 ayında ABD, İsrail ve Almanya başta olmak üzere 52 ülkede tercih edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:00
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        Türk balı yılın 9 ayında 52 ülkede alıcı buldu
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 9 ayında ABD, İsrail ve Almanya başta olmak üzere 52 ülkede tercih edildi.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında ise 12. sırada yer alan Türkiye, ocak-eylül döneminde 7 bin 137 ton bal ihraç etti.

        Söz konusu dış satımdan 23 milyon 393 bin 402 dolar kazanç sağlandı. Ülke ihracatında 9 milyon 925 bin 259 dolarla ABD ilk sırada yer aldı.

        Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı döneminden farklı Hırvatistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, İzlanda, İsveç, Suriye, Özbekistan ve Kamerun'a da bal satıldı.

        Türkiye'nin bal ihracatının 2 milyon 339 bin 571 dolarlık bölümü ise Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.

        - "Yıl sonunu 35 milyon dolar civarında ihracat potansiyeliyle kapatmayı bekliyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, 2023'ün ilkbahar ve yaz sezonunun çok kurak geçmesinin bal verimini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Bu nedenle bal rekoltesinin düşük kaldığını belirten Gürdoğan, rekoltenin düşük kalmasına bağlı ihracatın bekledikleri düzeyde seyretmediğini ifade etti.

        Gürdoğan, yıl sonunu 35 milyon dolar civarında ihracat potansiyeliyle kapatmayı beklediklerini kaydederek, "Aslında dış ticaret rakamlarına yansımayan, ülkemize gelen turistlerin dönüşlerinde satın alıp yanlarında götürdükleri balın da ihracatımıza olumlu katkısı bulunuyor. Bu sayede Türk balının tanınırlığı da artmış oluyor." dedi.

        - "Türk balını marka haline getirecek çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor"

        Turizm potansiyelinin önümüzdeki günlerde bal ihracatını artıracağını vurgulayan Gürdoğan, markalı, kaliteli ve ambalajlı ürün üretiminin de ihracatta önemli olduğunu belirtti.

        Gürdoğan, Türk balını uluslararası piyasalarda itibarlı, marka haline getirecek çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Marka sayımızı artırmadan, etkin denetim yapmadan maalesef ihracatımızda özlenen rakamlara ulaşmamız çok zor. Yıllarca verilen emekle kazanılan pazarlar, denetim yetersizliği nedeniyle bir firmanın hata yapmasıyla kaybedilmektedir. Bunun yanında balın sadece mutfaklarda tüketilen bir yiyecek değil, sağlık ve takviye gıda yönlerinin de ön plana çıkacağı tanıtım çalışmalarıyla ihracatını daha da artırabiliriz."

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