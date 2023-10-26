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        Of'ta "Cumhuriyetin 100 Başarı Hikayesi" sergisi açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyetin 100 Başarı Hikayesi" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:38
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        Of'ta "Cumhuriyetin 100 Başarı Hikayesi" sergisi açıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyetin 100 Başarı Hikayesi" sergisi açıldı.

        28 Şubat İlkokulu öğretmenleri Hatice Altun, Esen Boz, Çiğdem Çakmak ve Elif Özdağcı, Cumhuriyet'in 100 yılında ulusal ve uluslararası alanda başarılı olan kişi, kurum ve kuruluşların anlatılacağı "Cumhuriyet’in 100 Başarı Hikayesi" adlı proje hazırladı.

        Proje kapsamında hazırlanan görsellerin yer aldığı sergi, Of Sahil Günbatımı Salonu'nda açıldı.

        Açılışa katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, projenin çok güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha ne kadar büyük işler başardığımızı, önemli insanlar yetiştirdiğimizi gördük. Projede emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüzü, okul müdürümüzü, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Tüm öğrencilerimiz ve Oflu hemşehrilerimizin bu güzel sergiyi ziyaret etmelerini istiyorum. Bu eserler Türkiye Yüzyılı'nda bize daha büyük eserler yapacağımızı gösteriyor. Daha büyük başarılara imza atmak ümidi ve dileğiyle başarılarınızın daim olmasını diliyorum."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise desteklerinden dolayı Kaymakam Demirer'e teşekkür ederek, "Emeği geçen okul müdürümüzü, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Açılışımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu sergi 3 gün boyunca öğrenci ve vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Sergiyi ziyaret eden öğrencilerimizde yeni ufuklar doğacağına inanıyor, onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Açılışa, Of Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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