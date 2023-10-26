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        Trabzon'da "Filistin ve Kudüs" konulu konferans düzenlendi

        Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Genel Sekreteri Kadir Öztürk, "Filistin ve Kudüs" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:15
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        Trabzon'da "Filistin ve Kudüs" konulu konferans düzenlendi
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        Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Genel Sekreteri Kadir Öztürk, "Filistin ve Kudüs" konulu konferans verdi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin düzenlediği "Filistin ve Kudüs" ​​​​​​​isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Öztürk, Gazzelilerin yaşadıklarını insan olarak kaldırabilmenin çok zor olduğunu belirtti.

        "Filistin meselesi Kudüs merkezli bir meseledir." ifadelerini kullanan Öztürk, 7 Ekim'in Filistin ve Ortadoğu tarihi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

        Öztürk, Müslümanların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zaman ittifakları gerçekleştirme zamanı. Bizim ortak bir noktamız var. Kıblemiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, dolayısıyla herkesi bu Kudüs davasında birleştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Programa katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü yüksek lisans öğrencisi Gazzeli Yahia Adwan da babasını, ablasını ve ağabeyini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Dünya bizim sesimizi duymadığı için biz kendimiz mücadele ediyoruz. Biz Gazze'de turist değiliz, biz hak sahibiyiz. Kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Sade kendi vatanımızda insan gibi yaşamak istiyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz, hiç durmayacağız. Burada herkesin bir kaybı var. Ama kanımızın son damlasına kadar burada savaşacağız."

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