Trabzon'da özel bireyler doğanın içinde köy hayatını deneyimleyecek Trabzon'da, özel bireylerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik hazırlanan proje kapsamında doğanın içinde kurulan "En Mutlu Köy"ün ilk etabı açıldı.

Trabzon'da, özel bireylerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik hazırlanan proje kapsamında doğanın içinde kurulan "En Mutlu Köy"ün ilk etabı açıldı.

Ortahisar Belediyesince Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) desteğiyle Geçit Mahallesi'ndeki 11 bin 500 metrekarelik alanda ilk etabı tamamlanan proje içerisinde 2 sera, 3 üretim atölyesi, 2 tavuk kümesi ve kafe bulunuyor.

Projeyle özel gereksinimli bireylerin hem doğanın içinde köy hayatını deneyimleyebilmesi hem de günlerini ekonomilerine katkı sağlayan, keyifli uğraşılarla geçirmesi hedefleniyor.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, projenin açılışında yaptığı konuşmada, bütün ilçelere bu tür faaliyetlerin örnek olmasını temenni etti.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarına yönelik çalışmalara dikkati çeken Yıldırım, "Artık özel bireylerimiz evlerinde oturma mecburiyetinde değiller. Onların eğitimleriyle toplum hayatına, sosyal hayata katılabilmeleri için her şey yapılmakta. Engelli dostu binalar, engelli dostu şehirler, engelli dostu kentler oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Yıldırım, belediyelerin de bu bilinçle çalıştığını vurgulayarak, "Hepsine teşekkür ediyorum. Burada da 'En Mutlu Köy' mottosuyla oluşturulan alan hepimizin gururu ve sevinci olacak. Eminim ki başka ilçelere, başka illere yapmak isteyenlere de örnek olacaktır." diye konuştu.

- "Gençlerin ve engellilerin üretim odaklı istihdamının sağlanması amaçlanmıştır"

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar da En Mutlu Köy Projesi'nin, Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2021'de yaptığı protokolle çalışan ve üreten gençler programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan bir proje olduğu söyledi.

Ortahisar Belediyesinin uyguladığı projenin, DOKA tarafından koordine edildiğini belirten Akpınar, şunları kaydetti:

"Çalışan ve üreten gençler programının hedefi genç işsizliğin özellikle yüksek olduğu bölgelerde gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve istihdamlarının artırılmasıdır. 'En Mutlu Köy Projesi'yle de gençlerin ve engellilerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları ve üretim odaklı istihdamının sağlanması amaçlanmıştır."

- "Birinci etapta 20 engelli kardeşimizin istihdamına katkı sağlamış olduk"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de güzel bir iş yaptıklarını dile getirerek, "Birinci etapta 20 engelli kardeşimiz istihdamına katkı sağlamış olduk. İlave olarak da inşallah 30'a çıkacak kapasiteyle ikinci adımımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Süleyman Gün de projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sera ve üretim alanları gezildi.