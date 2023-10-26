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        Of'ta Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 çay fidesi dikildi

        Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 çay fidesi dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:56
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        Of'ta Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 çay fidesi dikildi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 çay fidesi dikildi.

        Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçede Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine her alanda devam ettiklerini söyledi.

        Emeği geçen idareci ve öğretmenleri kutlayan Demirer, "Bölgemiz çay bölgesi. Okulun içinde de mini bir çay bahçesi olması hem yöresel farkındalık hem de çevre düzenlenmesinde hoş bir görüntü olacaktır. Belki de buradan elde edilen çaylardan okulumuzun ihtiyacı kuru çayın bir kısmı karşılanmış olur. Çay bahçemizin okulumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da katılımları ve destekleri dolayısıyla Kaymakam Demirer ve daire amirlerine teşekkür ederek, emeği geçen okul idaresi ve öğretmenleri kutladı.

        Etkinliğe, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, AK Parti Of İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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