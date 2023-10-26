Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanmasına devam edildi Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Farklı illerde bulunan tanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlanan, o dönem Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru A.D, olay tutanağındaki imzanın kendisine ait olduğunu söyledi.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da gerçekleştireceği miting nedeniyle Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nda (TOMA) görevli olduğunu belirten tanık A.D, çıkan olaylarda göstericileri TOMA ile su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Metin Lokumcu'yu tanımadığını ve olaylarda hiç görmediğini ifade eden A.D, taşkınlık yapan grubun yolun karşısına geçerek miting alanına geçmeye çalıştıklarını, direnmeye başlayınca müdahale edildiğini aktardı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlanan tanık M.Ö. de olayları panzerin camından görebildiğini, araç arıza yaptığı için çok fazla kullanamadığını ve doğrudan müdahalesinin olmadığını kaydederek, karşı tarafın taş ve şişeleri polislerin üzerine atarak saldırması sonucu emir doğrultusunda kalabalık gruba dağılmaları için su sıktıklarını söyledi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlanan tanık polis H.T. de olaylarda gözaltına alınanların sevkinden sorumlu olduğunu, araç başında bulunduğundan müdahaleleri görmediğini belirtti.

Duruşmaya Çaycuma Adliyesi'nden tanık olarak katılan dönemin Hopa Emniyet Müdür Yardımcısı H.Ç.K, olay günü ilçe kaymakamının yanında sahada olduğunu ifade ederek, gruptakilerin pankart astığını ve polislerin pankartı indirmesi sonucu grupta bulunanların tuğla ve taşlarla saldırması üzerine anonsla uyarıda bulunduktan sonra müdahale edildiğini anlattı.

Ankara Batı Adliyesi'nden bağlanan tanık S.Ö, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına geçiş yapacağı bölgede görevli olduğunu kaydederek, başbakanın otobüsünden bir koruma polisinin düşerek yaralandığını, daha sonra hastaneye geçtiklerini aktardı.

S.Ö, olay tutanağındaki imzanın kendisine ait olduğunu doğruladı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlanan T.Ş. de olayların inşaat alanının olduğu bölgede başladığı, kendisinin karşı tarafta yer aldığını belirterek, gruptakilerin polisleri taşlamaya başladığını, dağılmaları yönünde uyarının yapılmasının ardından biber gazıyla müdahale edildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine, dosyadaki görüntülerin ham hallerinin bilirkişi incelemesine ve keşif talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, HEDEP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da izledi.

- Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, bu mahkemenin "görevsizlik kararı" üzerine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.