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        Doğuş Otomotiv, Trabzonspor'un araç filosunu yeniledi

        Doğuş Otomotiv'in sponsorluk anlaşması kapsamında Trabzonspor'un araç filosunu yenilediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:11 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:11
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        Doğuş Otomotiv, Trabzonspor'un araç filosunu yeniledi
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        Doğuş Otomotiv'in sponsorluk anlaşması kapsamında Trabzonspor'un araç filosunu yenilediği bildirildi.

        Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Doğuş Otomotiv'in bu sezon da kulübün yanında olduğu aktarılarak, "Türkiye'nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biri olan Doğuş Otomotiv, kulübümüz ile uzun yıllardır sürdürdüğü sponsorluk anlaşması kapsamında araç filomuzu yeniledi." denildi.

        Yeni araçların teslim töreninin de Papara Park'ta gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Törene, Bahadır Otomotiv Volkswagen ve Audi Satış Müdürü Ömer Kemerkaya ve Bahadır Grup Genel Koordinatörü Şener Bektaş ile oyuncularımız Eren Elmalı, Batista Mendy, Mehmet Can Aydın, Taxiarchis Fountas ve Umut Güneş katıldı. Törenin ardından oyuncularımız tarafından Kemerkaya ve Bektaş'a kulübümüzün forması hediye edildi."

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